استجابة لشكوى المواطنين.. حى ثانى المحلة يتحرك لرفع القمامة بشارع السجاعى

كتب - محمود أحمد عطا- الغربية - مصطفى عادل

أرسل محمد محسن من شارع السجاعى بمنشيه البكرى فى المحله الكبرى، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة التى تعمل على انتشار الحشرات الضارة والزواحف، فضلا عن الروائح الكريهة، مطالبا برفعها بشكل دورى، وتوفير صناديق فى أماكن مناسبة .

من جانبه أكد سعد نصر رئيس حي ثان المحلة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم فورا فحص شكوى المواطن وإرسال سيارة لرفع القمامة وإزالة أسباب الشكوي، مشيرا إلى أن حملات النظافة تتم في 3 ورديات على مدار اليوم لرفع القمامة من الشوارع ونقاط التجميع أولا بأول فضلا عن الجمع المنزلي من المنازل.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".