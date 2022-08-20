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إندبندنت: وزير رفيع المستوى يدعم ريشى سوناك ويتهم تروس بعدم الواقعية

السبت، 20 أغسطس 2022 12:14 م
إندبندنت: وزير رفيع المستوى يدعم ريشى سوناك ويتهم تروس بعدم الواقعية ريشى سوناك وليز تروس
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الوزير البريطانى مايكل جوف، أيد وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك ليحل محل بوريس جونسون كرئيس للوزراء وزعيم "حزب المحافظين"، متهماً المرشحة الأولى لقيادة حزب المحافظين ليز تروس بأخذ "عطلة من الواقع" بسبب أزمة تكاليف المعيشة.

 

وبعد إلقاء ثقله خلف المستشار السابق ، الذي سعى إلى وصف نفسه بأنه "المستضعف" خلال فاعلية انتخابية ليلة الجمعة ، قال جوف أيضًا إنه لا يتوقع العودة إلى السياسة في الصدارة - حيث كان الوزير الأطول خدمة في مجلس الوزراء حتى تم فصله بعد إخباره رئيس الوزراء بشكل خاص بالاستقالة.

 

وكتب جوف في صحيفة التايمز: "لقد كان امتياز حياتي قضاء 11 عامًا في مجلس الوزراء تحت رئاسة ثلاثة رؤساء وزراء. أنا أعرف ما تتطلبه الوظيفة. وريشي لديه هذه الإمكانيات ".

 

ودافع جوف عن سجل سوناك المتقلب باعتباره محافظًا طبق نظام الضرائب المنخفضة ، وأصر على أن الزيادات الضريبية التي أدخلها كانت "نتيجة لوضع وباء كورونا، وليس تفضيلات ريشي الداخلية" - وادعى أن المستشار السابق "سيضع قوة الدولة في مكانها وهى " خدمة الأضعف".

 

 

وعلى العكس من ذلك ، قال إن خطط وزيرة الخارجية ستعطي الأولوية "لخيارات الأسهم للمديرين التنفيذيين " على حساب دعم أفقر المجتمعات خلال الأزمة التضخمية.

 

وحذر جوف من أن "الرد على أزمة تكلفة المعيشة لا يمكن أن يكون ببساطة رفض المزيد من" المنح "وخفض الضرائب" كما تقترح تروس. وقال جوف إن التخفيضات التي تخطط لها للتأمين الوطني "ستفيد الأثرياء ، والتغييرات في ضريبة الشركات تنطبق على الشركات الكبيرة ، وليس أصحاب المشاريع الصغيرة ".

 

وقال جوف: "لا أستطيع أن أرى كيف أن حماية خيارات الأسهم لمدراء FTSE 100 التنفيذيين يجب أن تكون لها الأسبقية على دعم الأفقر في مجتمعنا ، ولكن في وقت الحاجة ، لا يمكن أن تكون الأولوية الصحيحة".

 

وقال جوف ، الذي دعم كيمي بادنوش في وقت سابق من المنافسة ، إنه لا يعتقد أن "نشرة تروس هي الإجابة الصحيحة للعالم الذي نواجهه" ، مضيفًا: "إنها لا تعالج المشكلات الأساسية المتمثلة في الإهمال المحتمل ، والإنتاجية المكبوتة ، و الضعفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم ".

 

 

 


ليز تروس

وزيرة الخارجية البريطانية

ريشى سوناك

وزير الخزانة البريطانية السابق

مايكل جوف

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى



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