إصلاح وإحلال خطوط مياه الشرب الرئيسية ببلبيس ومنيا القمح فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة حل مشاكل المواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، مؤكدا على تضافر الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة المياه بشارع المحكمه بجوار مسجد الفتح، وتوصيل المياه للأهالي. كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمعالجة تسريب خط مياه الشرب بطريق بلبيس /العباسة، وتم استبدال خط مياه الشرب الرئيسي 600مللي الناقل للمياه بمحطة مياه الشرب بالطحاويه إلي محطة مياه الشرب بالبر الغربي حيث قامت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بأستبدال الجزء التالف وتركيب مواسير جديدة وتم رد الشئ لأصله وتسويه الشارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين. قدم أهالي مركزى منيا القمح وبلبيس الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة وتقديم الحلول العاجله والعمل على حلها في أسرع وقت.