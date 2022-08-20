إصابة 4 أشخاص بينهم رئيس شركة لنقل البضائع ونائبه في تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، بينهم رئيس شركة لنقل البضائع ونائبه، في حادث تصادم سيارتين بسمالوط شمال المنيا. تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 4 أشخاص بينهم رئيس شركة لنقل البضائع ونائبه في حادث تصادم بمركز سمالوط .

وتبين من التحريات أن 4 أشخاص أصيبوا في تصادم سيارتين ملاكي أعلى محور سمالوط، وهم محمد. م. س 57 سنة رئيس شركة لنقل البضائع، ومحمد. ز. ا نائب رئيس الشركة مقيمان بمحافظة الجيزة، وعبد المحسن. ا. م 57 سنة، وكريم. م. س 30 سنة، مقيم بالقاهرة .

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط التخصصي، والتحفظ علي المركبات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.