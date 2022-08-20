إصابة 10 عمال فى انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف دمو الصحراوى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 10 عمال بأحد المصانع فى مدينة 6 أكتوبر، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بنى سويف دمو، بالقرب من كوبرى الحمام التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بنى سويف دمو الصحراوى، ووقوع مصابين جميعهم عمال فى أحد مصانع البصل بمدينة 6 أكتوبر، وكانوا فى طريقهم من قريتهم شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف إلى مقر عمله بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من وليد سيد مجاور 37 سنة مصاب اشتباه م بعد الارتجاج، محمود كامل عبد اللطيف 33 سنة مصاب جرح قطعي بالساق الأيسر، محمد حسن جوده 33 سنة مصاب كدمة بالقدم

اليمنى، أسامة ربيع سيد 33 سنة مصاب جروح وسحاجات.

كما استقبل المستشفى محمد حسين كامل 30 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، رمضان عادل أحمد 28 سنة مصاب جروح وسحاجات، أحمد سيد إبراهيم 45 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، أحمد رمضان محمد 41 سنة مصاب كدمات متفرقة في جميع أجزاء الجسم، على محمد ذيدان 30 سنة سائق مصاب اشتباه ما بعد بعد الارتجاج وكدمات، رفاعي عبد الناصر جمال 34 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيسر والقدم اليسرى، وجميعهم عمال في واحد مصانع البصل بمدينة 6 أكتوبر، وجميعهم مقيمون قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف.

تم استقبال المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.