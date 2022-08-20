إزالة 18حالة تعدٍ على نهر النيل ضمن الموجة الـ 20 بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مركز ومدينة فوه حملة إزالة مخالفات ضمن الموجة الـ 20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتمكنت الحملة من إزالة 18 حالة تعد على نهر النيل والصرف على مساحة 646 متراً، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم ازالة 99 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ كفر الشيخن أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.



ازالة التعديات على نهر النيل



تعديات على نهر النيل



جامن ازالة التعديات