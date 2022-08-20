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أكرم القصاص
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إدارة مقاطعة زابوروجيه: إسقاط صاروخين أثناء القصف الأوكرانى على ميليتوبول

السبت، 20 أغسطس 2022 08:00 ص
إدارة مقاطعة زابوروجيه: إسقاط صاروخين أثناء القصف الأوكرانى على ميليتوبول الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن فلاديمير روجوف، العضو في إدارة مقاطعة زابوروجيه المعينة من قبل روسيا، عن إسقاط صاروخين فوق مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية في المقاطعة.

وقال روغوف في منشور على "تلغرام"، بعد منتصف ليلة الجمعة، "بنتيجة عمل أنظمة الدفاع الجوي الروسية حول ميليتوبول تم إسقاط صاروخين أطلقتهما القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية من المدينة".

وأفادت وكالة "نوفوستي" بسماع ما لا يقل عن 4 انفجارات في سماء ميليتوبول، وأنه تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.


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