اليوم السابع
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72.7 % زيادة فى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية لعام2021

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:39 ص
72.7 % زيادة فى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية لعام2021 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة  السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2021" ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى الموفدين للخارج فى مهام علمية 133موفدا عام 2021، مقابل 77 موفدا عام2020 بنسبة زيادة قدرها 72.7 ٪ ، منهم 23موفداً فـى بعثات خارجية لعام 2021 مقابل 4 موفدين  لعام 2020 ، 44 موفداً في مهمات علمية لعام 2021 مقابل 9 موفدين لعام 2020،  2 موفداً في إجازات دراسية لعام 2021 مقابل 40 موفدا  لعام 2020 ،  64 موفداً في بعثات اشراف مشترك لعام 2021 مقابل 14 موفدا لعام 2020 .

ومن حيث الموفدون للخارج فى مهام علميــة وفقاً للدرجة العلمية المراد الحصول عليها درجة الدكتوراه 96 موفداُ، بنسبة 72.2٪ من اجمالى الموفدين، ومهمة علمية ما بعد الدكتوراه 35 موفداً، بنسبة 26.3٪ من اجمالى الموفدين، درجة الماجستير موفد واحد، بنسبة 0.8٪ من إجمالي الموفدين، جمع مادة علمية موفد واحد، بنسبة 0.8٪ من إجمالي الموفدين.

أما الموفدون للخارج فى مهام علميــة وفقاً ً لنوع الدراسة فهم الدراسات العملية: 99موفداً، بنسبة 74.4٪ من إجمالي الموفدين، والدراسات النظرية: 34 موفداً، بنسبة 25.6٪ من إجمالي الموفدين.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

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