5 علامات توضح صلاحية الدجاجة للاستهلاك بعد شرائها.. اعرف لتفاصيل

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك عدة طرق يمكن من خلالها معرفة إن كانت الدجاجة التى قمت بشرائها صالحة للطعام أو فاسدة.

وأوضحت لـ"اليوم السابع"، أن تلك الطرق هى:

1- اللون :

اللون الطبيعي هو اللون الوردى، أما إذا تحول إلى اللون الرمادي أو الأزرق يعني ذلك أنه فسد ولا يمكن استخدامه، وإذا قمنا بطهيها فإن لونها سيبقى على ما هو عليه ولن يتحول إلى الأبيض.

2- الرائحة :

إذا ظهرت رائحة غير معتادة (رائحة نتنة أو أمونيا) يعني ذلك أن الدجاجة ماتت أو كانت مريضة وتم ذبحها بعد ذلك، وإذا قمنا بطهيها وظهرت رائحة غير محببة يجب التخلص منه على الفور.

3- الملمس :

إذا كان لزجة بطريقة غير طبيعية، وغير معتادة يعنى ذلك أنها فاسدة ويمكن أن نجرب ذلك بعد غسل الدجاجة بالماء سيظهر ذلك بوضوح .

4- الكسور فى عظام الدجاجة:

إذا كانت عظام الدجاجة سهلة الكسر يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة طويلة أو أنها مريضة وفاسدة ويفضل عدم شرائها، أما إذا كانت عظام الدجاجة قوية يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة قريبة ويفضل شراؤها .

5- وجود دم بين الفواصل :

إذا وجدنا دم بين الفواصل يعنى أنه تم تفريزها أكثر من مرة ويعنى ذلك أنها فاسدة.