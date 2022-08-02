اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:36 م
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وفد من جامعة بيبرداين الأمريكية يزور أكاديمية الشرطة.. فيديو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:24 م
وفد من جامعة بيبرداين الأمريكية يزور أكاديمية الشرطة.. فيديو جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضي

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استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من جامعة بيبرداين الامريكية، والذى اطلع على مرافق الأكاديمية ومنشآتها وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها فى إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلى والدولي، حيث اشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من منظومة تدريبية وتعليمية أمنية.
 

اكاديمية للشرطة

الداخلية

اخبار الداخلية



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