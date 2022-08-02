وفد من جامعة بيبرداين الأمريكية يزور أكاديمية الشرطة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من جامعة بيبرداين الامريكية، والذى اطلع على مرافق الأكاديمية ومنشآتها وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها فى إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلى والدولي، حيث اشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من منظومة تدريبية وتعليمية أمنية.