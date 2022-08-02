وفاة شاب بعد تناوله مادة سامة بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شاب مصرعه بعدما تناول حبة الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية بمدينة بدر، وتم نقل الجثة الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى فى مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شاب أثر تناوله حبة الغلال السامة .

بسؤال اقارب المتوفى أقروا بتناوله حبة الغلال السامة داخل غرفة شقتهم بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.