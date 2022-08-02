وزيرة البيئة: أفريقيا تتحدث بصوت واحد فى العمل المناخى

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن مصر تهتم باستضافة مؤتمر اتفاقية تغير المناخ، لعدة أسباب رئيسية، أولها دورنا القوي في التفاوض الدولي على مستوى اتفاقية تغير المناخ، إضافة لدورها على مستوى المجموعة الأفريقية برئاسة الرئيس للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ من 2015 لـ 2017 وكان وقتها أول رئيس جمهورية يقود القارة الأفريقية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة، أنه أسفرت عن مبادرتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا ظهر مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد في العمل المناخي، وهو من أهم أسباب الاستضافة، فكان من المهم أن تستكمل مصر هذا الدور وتمثل القارة الأفريقية في استضافة مؤتمر المناخ، مؤكدة أن مصر تؤمن ايمانا صارخا بأهمية القارة الأفريقية، في الحق في التنمية والحق في الاحتفاظ بالموارد الطبيعية، وكذلك والحق في العدالة المناخية.