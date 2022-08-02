اليوم السابع
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وزارة الدفاع التايوانية: سننشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:29 م
وزارة الدفاع التايوانية: سننشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو تايوان
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أنها ستنشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.


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