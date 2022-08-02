هذه الأطعمة يمكن أن تؤذي دماغك.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في الصين، عن أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بشكل كبير، ووجد الباحثون أن هذه الأطعمة المصنعة والمعالجة يمكن أن تؤذى الدماغ، وفقًا لموقع "health".

وتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، ولكنها منخفضة البروتين والألياف ومن الأمثلة على ذلك المشروبات الغازية والوجبات السريعة والحلويات المالحة والسكرية والآيس كريم والسجق والدجاج المقلي والزبادي المضاف له نكهات والكاتشب والمايونيز.

ووجدت الدراسة أن استبدال هذه الأطعمة ببدائل صحية قد يقلل من احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 19٪.

وقال الباحث الرئيسي هويبينج لي، من كلية الصحة العامة بجامعة تيانجين الطبية فى الصين: "تعني هذه النتائج أنه من المهم إبلاغ المستهلكين لهذه الأطعمة بهذه الارتباطات بين تناول الأطعمة المعالجة والإصابة بالخرف، وتنفيذ إجراءات تستهدف إعادة صياغة المنتج، والتواصل للحد من نسبة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي وتناول الخضروات والفواكه بدلا من ذلك".

وراجع الدكتور سام غاندي، مدير مركز Mount Sinai للصحة الإدراكية في مدينة نيويورك، النتائج.

وقال غاندي: "هذا يتفق مع مجموعة الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي للقلب ونمط حياة هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف".

وأضاف "الجديد فى هذه الدراسة هو التركيز على مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة بدلاً من التركيز على فوائد الأطعمة الصحية للقلب".

من أجل الدراسة ، جمع فريق لي بيانات عن أكثر من 72000 شخص مدرجين في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة ، وهو قاعدة بيانات كبيرة للمعلومات الصحية للأشخاص في المملكة المتحدة.

في البداية ، كان المشاركون يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر ولم يكن أي منهم مصابًا بالخرف على مدى 10 سنوات في المتوسط ، أصيب 518 شخصًا بالخرف.

قارن الباحثون 18000 شخصًا تحتوي وجباتهم الغذائية على القليل من الأطعمة المصنعة مع عدد مماثل يأكلون كثيرًا منه.

من بين المشاركين الذين تناولوا أقل كمية من الأطعمة المصنعة (حوالي 230 جراماً في اليوم) ، أصيب 100 بالخرف، مقارنة بـ 150 ممن تناولوا أكثر (حوالي 800 جراماً يوميًا).

كانت "المشروبات والمنتجات السكرية ومنتجات الألبان" فائقة المعالجة من المساهمين الرئيسين فى الإصابة بالخرف.

وأوضح الباحثون أن استبدال 10٪ من الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة غير معالجة مثل الفاكهة الطازجة والخضروات والبقوليات والحليب واللحوم ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 19٪.

إن التغييرات السهلة في خيارات الطعام يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

قالت سامانثا هيلر ، أخصائية التغذية السريرية في جامعة نيويورك لانجون هيلث في مدينة نيويورك ، إنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من احتمالات الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة وهي تشمل أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان وداء السكري من النوع 2 والسمنة.