ندوة توعية بمبادرة "لتسكنوا إليها" لتخفيف العبء للمقبلين على الزواج بأسوان

وشهدت منطقة الناصرية بمدينة أسوان، تنظيم ندوة توعية حاضر فيها الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ بحضور 40 سيدة، وتناولت الندوة الحديث عن أهمية تخفيض المهور على الشباب لتشجيعهم على الزواج ، وأيضاً ثقافة الزواج الناجح بما يتفق مع القرآن والسنة وتوعية الأمهات بخطورة الزواج المبكر للقاصرات، وأثره على صحة الأم والطفل، وتم أيضاً فتح باب المناقشة للسيدات دينياً وإجتماعياً .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية والإقتصادية عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.