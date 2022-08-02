اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نانسى بيلوسى تصدر بيانا بشأن مقتل الظواهرى وتصفه بـ "الإرهابى الحقير"

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:28 م
نانسى بيلوسى تصدر بيانا بشأن مقتل الظواهرى وتصفه بـ "الإرهابى الحقير" رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
وكالات

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أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا بشأن مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهرى.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت بيلوسي في بيانها: "أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة، بتوجيه منه، قتلت أيمن الظواهري.. قيادي بارز في القاعدة وعدو لأمريكا وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر..يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة لهذا الإرهابي الحقير".

 

وأضافت بيلوسي: "في ظل حكم الرئيس بايدن والعديد من المتخصصين في الأمن القومي في أمتنا، تظل قدرات مكافحة الإرهاب الأمريكية منقطعة النظير، ولا يزال تصميم أمتنا على ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون عائلاتنا صارما".

 


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