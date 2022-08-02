نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

أجرى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط الشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية وسيرها وفق الخطة الموضوعة لها، والتى قد انطلقت 26 يوليو من الشهر الماضى، مع التزام إدارات الكليات بالتوجيهات الصادرة لهم بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى زيادة إقبال الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات الراغبين فى الالتحاق بكليات الجامعة المختصة للعام الجامعى 2022/2023 و التى تضم كليات التربية الرياضية ، التربية النوعية، التمريض، الفنون الجميلة، والتي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة ما يلزم من سبل الرعاية اللازمة للطلاب المتقدمين للتيسير عليهم خلال أدائهم الاختبارات.

وكشف الدكتور شحاتة غريب أن جولته التفقدية بدأت بالتوجه إلى كلية التربية الرياضية و كان في استقباله الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية ، البيئة ، و الدكتور كمال سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور عبد الحكيم رزق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتور عادل إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية و أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأوضح الدكتور عماد سمير أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للعام الجامعى 2022/2023 بلغ في اليوم الأول الثلاثاء 26 يوليو 220 طالب و طالبة ، و اليوم الثاني الأربعاء 243 ، و اليوم الثالث الخميس 324 ، و شهد يوم السبت 300 ، بينما يوم الأحد 313، و الإثنين 555، و شهد يوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري حوالي 530 ، مشيراَ إلى أن الاختبارات تتضمن اختبار الوثب العريض ، سابق سرعة 100 متر، العقلة، التحمل 800 متر ، الرشاقة ، المرونة .

أعقب ذلك توجه الدكتور شحاتة غريب إلى كلية التمريض وكان في استقباله الدكتورة سماح عبدالله عميدة الكلية، والدكتورة انتصار يونس وكيلة الكلية لشئون التعليم و الطلاب و أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، مشيداَ بانتظام أعمال اختبارات القدرات و الإقبال الطلابي التي تحظى به الكلية.

وأوضحت الدكتورة سماح عبد الله أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات ابتداء من يوم الثلاثاء 26 يوليو من الشهر السابق وحتى اليوم الثلاثاء 2 أغسطس من الشهر الجاري حوالي 7,129 طالب و طالبة فشهد اليوم الأول 440 ، واليوم الثاني 600 ، واليوم الثالث 800 ، واليوم الرابع 1200 ، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات خلال اليوم الخامس و السادس والسابع 3,489 كما شهد اليوم الثلاثاء 2 أغسطس من الشهر الجاري أداء 600 لاختبارات القدرات، مشيره الى أن اختبارات القدرات تتضمن اختبار معرفي، و لغة انجليزية، قدرات عملية، مقابلة شخصية، كتلة الجسم، قدرات للكلية و المعهد كما تضم 11 لجنة مقابلة شخصية .

اختبارات القدرات بجامعة أسيوط



اختبارات القدرات بجامعة أسيوط



اختبارات القدرات بجامعة أسيوط