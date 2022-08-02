موسكو: واشنطن تخاطر بعبور نقطة اللاعودة بكل العواقب الناجمة عن ذلك

كتب أحمد عرفة

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: المشرعون الأمريكيون، بمن فيهم، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ما يبدو، بعد أن استخدموا جميع أدوات العقوبات المتاحة ضد روسيا، والتي تبين أنها غير فعالة بالمطلق، انهاروا أخيرا وبدأوا في تطوير شيء من وجهة نظرهم هو سلاح قوي، مثل إعلان موسكو راعية للإرهاب.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه يجب أن تعرف واشنطن، أننا مستعدون لأي تطور للأحداث، وإذا قررت واشنطن التوقف التام عن التعامل مع موسكو، سنتخطى ذلك، وأن النتيجة المنطقية لمثل هذه الخطوة قد تكون قطع العلاقات الدبلوماسية، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تخاطر بعبور نقطة اللاعودة بكل العواقب الناجمة عن ذلك.