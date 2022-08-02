موسكو تدعو واشنطن للامتناع عن تقويض استقرار الأمن الدولى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، استفزازا سافرا يأتى فى سياق النهج العدوانى الأمريكى الرامى إلى ردع الصين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: نعتبر العلاقات بين الجانبين على مضيق تايوان شأنا داخليا للصين، وموقف روسيا المبدئي يبقى بدون تغيير، ونحن ننطلق من أن هناك صينا واحدة، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه في الإعلان المشترك الروسي الصيني الصادر في ختام القمة الروسية الصينية في بكين يوم 4 فبراير الماضي، جدد الجانب الروسي التأكيد على التمسك بمبدأ "الصين الواحدة"، وعارضت استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال، داعية الولايات المتحدة الأمريكية للامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض استقرار المنطقة والأمن الدولي، والاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد الذي لا مكان فيه للهيمنة الأمريكية.