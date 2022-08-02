منصة هداية التابعة للإفتاء تعلن تفاصيل البرنامج المختصر لدراسة العلوم الشرعية

نقدم مجموعة من البرامج التعليمية والمعرفية، والدورات التدريبية والتثقيفية، تهدف إلى تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تساهم في بناء المسلم علميا وثقافيا وقيميا وأخلاقيا.

2- الشروح المنهجية للكتب العلمية:

نجمع فيها التراث الصوتي والمرئي التعليمي والمعرفي لعلماء الأزهر الشريف ومن على منهجه داخل مصر وخارجها، ونهدف من خلال إعادة نشره إلى تيسير وصول طلبة العلم إلى تراث هؤلاء العلماء المعتمدين في مشارق الأرض ومغاربها.

3- الثقافة الجماهيرية:

نعمل على إنتاج دورات توجيهية وسلوكية لخلق ثقافة جماهيرية راشدة، وإخراج هذه الدورات في صورة تصلح للنشر على المنصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفضائيات.