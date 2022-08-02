منصة هداية التابعة للإفتاء تعلن تفاصيل البرنامج المختصر لدراسة العلوم الشرعية

أعلنت منصة هداية التابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تفاصيل البرنامج المختصر لدراسة العلوم الشرعية، والذي سيتمكن الدارس من خلاله من تحصيل الفهم المنضبط لعلوم الشريعة.
يشمل البرنامج المقررات الدراسية الآتية: - الفقه المذهبي.- النحو.- المنطق.- مصطلح الحديث.- العقيدة.- منهجية التعلم.
- ينتهي التسجيل يوم الاثنين: 8 أغسطس 2022 م.- وتبدأ الدراسة بالبرنامج: 12 أغسطس 2022م.- مدة الدراسة: ثلاثة أشهر.
- بعد اجتياز الاختبارات النهائية يحصل الناجحون على شهادة معتمدة من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
-للتسجيل يمكن زيارة الرابط التالي:
https://amanalearn.com/short-program
1- البرامج العلمية والدورات الإلكترونية:
جدير بالذكر، أن منصة هداية هى منصة إلكترونية تقدم مجموعة من البرامج والدورات التعليمية، تهدف إلى توظيف جميع الإمكانيات التكنولوجية والعلمية لبناء “بيئة معرفية آمنة” بأمن فيها المسلم على نفسه وأولاده في تعلم وفهم الإسلام الصحيح، من خلال مجموعة من المقررات الدراسية التي تساهم في بناء المسلم ثقافيًا وقيميًا وأخلاقيًا، بصورة شيقة وجذابة تتناسب مع ثقافة العصر وأدواته، وذلك تحت إشراف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
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