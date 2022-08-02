اليوم السابع
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منصة هداية التابعة للإفتاء تعلن تفاصيل البرنامج المختصر لدراسة العلوم الشرعية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:00 ص
منصة هداية التابعة للإفتاء تعلن تفاصيل البرنامج المختصر لدراسة العلوم الشرعية دار الإفتاء
كتب ـ لؤى على

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أعلنت منصة هداية التابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تفاصيل البرنامج المختصر لدراسة العلوم الشرعية، والذي سيتمكن الدارس من خلاله من تحصيل الفهم المنضبط لعلوم الشريعة.
 
يشمل البرنامج المقررات الدراسية الآتية: - الفقه المذهبي.- النحو.- المنطق.- مصطلح الحديث.- العقيدة.- منهجية التعلم.
 
- ينتهي التسجيل يوم الاثنين: 8 أغسطس 2022 م.- وتبدأ الدراسة بالبرنامج: 12 أغسطس 2022م.- مدة الدراسة:  ثلاثة أشهر.
 
- بعد اجتياز الاختبارات النهائية يحصل الناجحون على شهادة معتمدة من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
 
-للتسجيل يمكن زيارة الرابط التالي: 
https://amanalearn.com/short-program
1- البرامج العلمية والدورات الإلكترونية:

نقدم مجموعة من البرامج التعليمية والمعرفية، والدورات التدريبية والتثقيفية، تهدف إلى تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تساهم في بناء المسلم علميا وثقافيا وقيميا وأخلاقيا.

2- الشروح المنهجية للكتب العلمية:

نجمع فيها التراث الصوتي والمرئي التعليمي والمعرفي لعلماء الأزهر الشريف ومن على منهجه داخل مصر وخارجها، ونهدف من خلال إعادة نشره إلى تيسير وصول طلبة العلم إلى تراث هؤلاء العلماء المعتمدين في مشارق الأرض ومغاربها.

3- الثقافة الجماهيرية:

نعمل على إنتاج دورات توجيهية وسلوكية لخلق ثقافة جماهيرية راشدة، وإخراج هذه الدورات في صورة تصلح للنشر على المنصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفضائيات.

جدير بالذكر، أن منصة هداية هى منصة إلكترونية تقدم مجموعة من البرامج والدورات التعليمية، تهدف إلى توظيف جميع الإمكانيات التكنولوجية والعلمية لبناء “بيئة معرفية آمنة” بأمن فيها المسلم على نفسه وأولاده في تعلم وفهم الإسلام الصحيح، من خلال مجموعة من المقررات الدراسية التي تساهم في بناء المسلم ثقافيًا وقيميًا وأخلاقيًا، بصورة شيقة وجذابة تتناسب مع ثقافة العصر وأدواته، وذلك تحت إشراف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.


دار الافتاء

منصة هداية

العلوم الشرعية

الافتاء



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