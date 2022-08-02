مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى انقلاب سيارة بإحدى الترع بالطريق الدائرى بدائرة قسم أول أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد انقلاب سيارة تحمل رقم 7421 ن ف بالترعة بالطريق الدائرى بوصله كمين الطرق وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وتم انتشال السيارة من قبل الحماية المدنية، ونتج عنه مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط العام، والجثة لمستشفى الإيمان العام وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.