مصادرة 2 طن دقيق مجهول المصدر داخل أحد مصانع التعبئة بالعاشر من رمضان

نفذت مديرية التموين بالشرقية حملات تموينية ورقابية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة للتفتيش على المصانع والمحال التجارية أسفرت الحملة عن ضبط المحاضر الآتية:-

تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع تعبئه وتغليف مواد غذائية ومحاصيل جافه لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 40 شيكاره دقيق فاخر زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 2 طن دقيق فاخر على ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية ، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.