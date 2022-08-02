مستشفى الكرنك بالأقصر تحصد المركز الثانى على الجمهورية بمبادرة هيئة الدواء المصرية

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة لفريق الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، لتميزهم وحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، ضمن 37 مشروعًا مشارك بمبادرة هيئة الدواء المصرية للرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة-100 مشروع تطويري" 2021/ 2022.



وثمنت الهيئة كافة الجهود الدؤوبة المبذولة من قِبل فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي، لاجتيازهم وبتميز كافة المراحل الخاصة بمشروعهم المشارك بمبادرة هيئة الدواء المصرية، وذلك تحت عنوان «حوكمة استهلاك مضادات الميكروبات»، وتتقدم الهيئة بكل الشكر والتقدير لكل من:- (إيمان سمير بولس منسق فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - فاطمة عبدالنبي علام عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - جهاد محمد محمود الضوي عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - مريانة مجدي جرجس عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - ميريام القس باسيليوس عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - هاجر نصر عبدالرحمن يوسف عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - دينا أحمد محمد عبدالله عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - ميرا زكريا حليم عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي - ميرفت عادل زكي عضو فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي).

وكان قد احتفل أطباء قسم الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، بخروج الطفل آدم والذي يبلغ من العمر عامين بعد متابعة بالقسم لمدة 42 يوماً حتى تحسن حالته، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة له لإصابته بالتهاب رئوي حاد وصعوبة فى التنفس.



وقال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى بيان صحفى، إن الطفل آدم كان يعاني من التهاب رئوي حاد وصعوبة في التنفس، وبعد عرضه على قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة؛ تبين وجود تجمع صديدي وخراج بالرئة اليسرى وتم تفريغ الصديد واستئصال الخراج.