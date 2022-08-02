مسئول إيطالى يتعهد بحماية الحدود من المهاجرين

كتبت ريم عبد الحميد

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إن حزبه سيعود إلى "حماية حدود البلاد وتحقيق الأمن لمدننا، إذا منحتمونا الثقة، لأنه لا يمكن رؤية الآلاف من عمليات الإنزال العشوائية".

وأضاف سالفيني، خلال لقاء انتخابي في بلدة على أبواب مدينة البندقية، "فقط في يوليو من هذا العام، هبط مهاجرون غير شرعيين أكثر من أولئك الوافدين في عام 2019 بأكمله، عندما كان حزب الرابطة في السلطة، مع 6 ملايين إيطالي فقير يتعين عليهم اختيار وجبة واحدة بين الغداء والعشاء"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال سالفينى "لا يمكننا تحمل عبء الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون من الصباح إلى المساء إلى سواحل البلاد، بل يتعين علينا حماية الإيطاليين وفرص عملهم".

وأشار إلى أنه بدأ يومه "بلقاء العمال والحديث عن العمل، بينما كان قادة اليسار يتجادلون في هذه الساعات في روما حول المرشحين والتحالفات". وقال "نحن بين العمال لأن الأولوية اليوم في جميع أنحاء إيطاليا هي إنقاذ الوظائف".

وشدد على أن "كل من يختار حزب الرابطة" في انتخابات 25 سبتمبر البرلمانية يتخذ خيارًا دقيقًا: فلن نفرض ضرائب جديدة، و ليس هذا هو الوقت المناسب لفرض ضرائب على المدخرات والممتلكات والحسابات الجارية".