اليوم السابع
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محامى أسرة طفلة البراجيل: رسوم طلب مليون جنيه تعويض مجرد إجراء لإثبات الحضور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:18 م
محامى أسرة طفلة البراجيل: رسوم طلب مليون جنيه تعويض مجرد إجراء لإثبات الحضور محكمة _أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قال المحامى أحمد محمد السقيلى محامى أسرة طفلة البراجيل المجنى عليها، أنه ادعى مدنيا أمام هيئة المحكمة بجلسة اليوم بمبلغ مليون جنيه ضد المتهم، من باب لإثبات الحضور في القضية والسماح بالطلبات والمرافعات.

وأضاف محامى أسرة طفلة البراجيل المجنى عليها ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رسوم الادعاء المدنى بمبلغ مليون جنيه مثل الإدعاء بجنيه واحد ،وليس هناك فرق، وأضاف قائلا، إنه على علم بأن أسرة المتهم ليس لديها القدرة على سداد هذا المبلغ أو أي مبلغ أخر.

وشهدت جلسة اليوم طالب فريق دفاع المجني عليها بتعويض مدني مليون جنيه، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية.

فيما قرر محامي المتهم بقتل طفلة البراجيل "أمل"، الانسحاب من دفاعه عن موكله، وبرر ذلك قائلا أمام هيئة المحكمة أن "والدة المتهم تبحث عن محامي أخر للدفاع عن نجلها ولكن المتهم متمسك بي".

أجلت الدائرة الثالثة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى محمد عثمان، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات محاكمة "أندرو.ح"، المتهم بقتل ابنة خاله، بعد محاولته الاعتداء عليها بمنزلها في منطقة البراجيل في الجيزة لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعات.

 

 

 

 


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مباحث الجيزة



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