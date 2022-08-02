محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة حصر التصالح على مخالفات البناء

أكد السكرتير العام، علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حصر الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز المحافظة التسعة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تقدم جميع أوجه الدعم للتغلب على أي معوقات قد تواجه منظومة العمل من أجل سرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت.

وأضاف الطيبي، بأن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأهمية قصوى لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة قام بحملات توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم.