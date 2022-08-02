محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام بالإنتقال لمكان حادث الطريق الصحراوى الغربى

سوهاج محمود مقبول

كلف اللواء طارق الفقى السكرتير العام للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالإنتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم السيارتين على الطريق الصحراوى الغربى، بدائرة مركز جهينة، والذى راح ضحيته 7 وفيات و7 مصابين وتم الفع بقوات إدارة الإنقاذ البرى وقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتوفير كافة أوجة الدعم ومتابعة عملية نقل المصابين وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

يذكر أن الطريق الصحراوى الصحراوى الغربى، دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، شهد قبل قليل وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 أشخاص أخرين حصر مبدئى وجار الدفع بقوات الحماية المدنية وقوات إدارة المرور إلى مكان وقوع الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم جار الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، وقوات إدارة المرور لاتخاذ اللازم جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.