محافظ دمياط تُعلن عن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة لتشغيل المدافن الصحية

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق محافظة دمياط ،وذلك بعد إنتهاء اللجنة المٌشكلة بالقرار الوزاري رقم (111) لسنة 2022من أعمالها لتقييم الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير .

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بكافة محافظات الجمهورية ،متضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمتمثلة في مشروعات المدافن الصحية الأمنه ومصانع المعالجة والتدوير .

وفيما يلي بيان بأسماء الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة :-