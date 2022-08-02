اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تُعلن عن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة لتشغيل المدافن الصحية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:23 م
محافظ دمياط تُعلن عن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة لتشغيل المدافن الصحية محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق محافظة دمياط  ،وذلك بعد إنتهاء اللجنة المٌشكلة بالقرار الوزاري رقم (111) لسنة 2022من أعمالها لتقييم  الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة  والتدوير .
 
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بكافة محافظات الجمهورية ،متضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمتمثلة في مشروعات المدافن الصحية الأمنه ومصانع المعالجة والتدوير .
 
وفيما يلي بيان بأسماء الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة :-
 
IMG-20220802-WA0131 (2)
 

 

 


اخبار مصر

محافظ دمياط

مدافن صحيه

دمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة