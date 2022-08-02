فض سوق عشوائى ورفع القمامة ومصادرة معدات بناء بحى ثان المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

شنت رئاسة حى ثان المحلة برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي بواسطة سيارات الكبس الالي بمنطقة الششتاوي وشهداء بدر وشارع نعمان الأعصر وشارع طلعت حرب وشارع عبدالحي شاهين وجمال عبدالناصر بمنشية البكري والجمهورية وشارع البحر وشارع سكة طنطا وشارع نادي الشرطة وعمار بن ياسر والوحده العربية و الجمهورية العمومي وفوق كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون ورش الشوارع بالمياة وكنس المناطق بواسطة المكنسة وسيارات ومعدات الحى

كما قام مسئولى الحى بفض سوق الثلاثاء بميدان الشون وشارع جمال عبدالناصر بمنشية البكري وتم فتح الطريق وإزالة الإشغالات ونقل المضبوطات الي مخازن الحي.

كما تمكن الحى من ايقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع مصطفى الطليبي متفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنشية البكري و تم تحرير محضر بالمخالفة بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى ومصادر لودر وخلاطة ونقلها إلى مخازن الحي.

وقام قسم الإنارة من صيانة أعمدة الإنارة وإنارة كشافات بشارع زيادة أمام مسجد الشنف وشارع نور الإسلام أمام مدرسة شهداء بدر ،بمنطقة الجمهورية وشارع ابو بكر الصديق أمام سكاي توب بمنشية البكري.



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (1)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (2)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (3)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (4)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (5)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (6)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (7)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (8)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (9)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (10)



فض سوق عشوائى ورفع مخلفات القمامة ومصادرة معدات بناء بحي ثان المحلة (11)







