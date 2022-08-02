غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بدون تراخيص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحه وسلامه الطلاب من الأمراض والأوبئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدورس الخصوصيه بمنطقة القومية، كما قامت الوحدة المحلية بالنخاس بغلق مركز للدروس بقرية النخاس ، كما تم غلق مركز للدروس الخصوصية بالوحدة المحلية بالعصلوجى، و تأتى هذه الحملات لمنع تجمعات الطلاب وحرصاً على سلامتهم والإلتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئه.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.