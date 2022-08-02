عمان تستضيف اجتماعا لبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية لليبيا من خلال مصر

كتب: أحمد جمعة

عقدت في العاصمة عمان اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البرى، الثلاثاء، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر على مدى يومين، حيث ترأس الجانب الأردني أمينة عام وزارة النقل وسام التهتموني فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي.

وثمنت التهتموني خلال افتتاح أعمال الاجتماع – بحسب وسائل إعلام أردنية - حرص الجانبين الأردني والمصري على تعزيز علاقات النقل بين البلدين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.

من جانبه أكد رئيس الوفد المصري على استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين البلدين.

وسيبحث الجانبان موضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الاردنية (ترانزيت) عبر الاراضي المصرية إلى الاراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا واستكمال اجراءات الربط الالكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الالكتروني وبحث امكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العتبة الاقتصادية الخاصة وتخفيض الرسوم والاجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.

واكد الجانبان على ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية بحمل رخص قيادة ورخص الشاحنات وجوازات سفر سارية وغير منتهية وفقاً لما جاء ببنود الاتفاقية عند قصد الأراضي المصرية أو العبور ترانزيت عبر أراضيها والتركيز على تطابق أرقام لوحات الجرارات ورؤوس الشاحنات والتصاريح الصادرة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالنسبة لتصاريح دخول الشاحنات الفارغة وضرورة التزام الشاحنات المصرية بخزانات الوقود القياسية وذلك انسجاماً مع اتفاقية النقل البري بين البلدين.