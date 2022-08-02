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طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى تهبط فى مطار تايبيه بتايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:47 م
طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكى تهبط فى مطار تايبيه بتايوان هبوط طائرة نانسي بلوسى تايوان
كتب سمير حسنى

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هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى، بأرض مطار العاصمة التايوانية تايبيه.

وقالت وسائل إعلام، إن الصين أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية قبيل وصول نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.

فيما قالت رويترز، إن مقاتلات حربية صينية تحلق بكثافة قرب مضيق تايوان قبيل وصول طائرة "بيلوسي" إلى تايبيه.

هذا وقد أدان جون كيربى، المنسق الاستراتيجى للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة، وقال للصحفيين، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان".

هبوط طائرة نانسي بلوسى تايوان
هبوط طائرة نانسي بلوسى تايوان

 


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