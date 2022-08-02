ضبط 15 طن لحوم وهياكل منتهية الصلاحية بالمنوفية

فريق المحافظات

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة مكبرة، لمواجهة ترويج اللحوم منتهية الصلاحية، والقضاء على المخالفات بمراكز المحافظة.

يأتى ذلك بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتكليف من الدكتور ابراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، وذلك فى لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين، مدير ادارة المجازر، وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى، والدكتور عمرو الزرقاني وجهاز حماية المستهلك برئاسة عماد يسرى.

وتمكنت الحملة من ضبط مفروم هياكل دواجن وهياكل غير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن 4 طن ولحوم مجهولة المصدر باجمالى وزن 11 طن وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .