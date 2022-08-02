شئون البيئة بالبحر الأحمر تنظم لجانا لأخذ عينات مياه للتأكد من سلامتها بالغردقة

قامت الإدارة العامة لشئون البيئة، بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، ومديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر، ومجلس مدينة سفاجا بمتابعة اعمال اللجنة الدائمة للمياه والمنوطة باخذ عينات عشوائية دورية من المناطق السكنية ومؤسسات القطاع الخدمي والحكومي وذلك لفحصها والتأكد من مدي مطابقتها للضوابط والمعايير المناسبة للحصول على مياه نظيفة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة باعداد تقرير دورى لعرضه علي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لاتخاذ مايلزم.
من جانب اخر قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنفيذ ورشة لتعليم اعمال السباكة الخفيفة للسيدات كوسيلة غير تقليدية لترشيد استهلاك مياه الشرب من خلال القضاء علي شكل من أشكال أهدار المياه.
واكدت الشركة في بيان لها أن الورشة تم تنفيذها علي هامش القافله المائية التي تم تنفيذها لخدمة أهالي منطقة العرب تحت شعار "شركاء من أجل التغيير"، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الصحة.
ويهدف تنفيذ الدورة لتقديم الخدمات للاهالي بأماكن اقامتهم وشارك بالقافلة القطاع التجارى بالشركة وقطاع المعامل لسحب عينات من مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية ضمن خطة الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب.
كما تم التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 وخدمة الواتس آب وخدمة تطهير الخزانات.
لجان شئون البيئة لاخذ عينات المياه للتأكد من سلامتها (1)
لجان شئون البيئة لاخذ عينات المياه للتأكد من سلامتها (2)
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