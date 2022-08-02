شئون البيئة بالبحر الأحمر تنظم لجانا لأخذ عينات مياه للتأكد من سلامتها بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قامت الإدارة العامة لشئون البيئة، بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، ومديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر، ومجلس مدينة سفاجا بمتابعة اعمال اللجنة الدائمة للمياه والمنوطة باخذ عينات عشوائية دورية من المناطق السكنية ومؤسسات القطاع الخدمي والحكومي وذلك لفحصها والتأكد من مدي مطابقتها للضوابط والمعايير المناسبة للحصول على مياه نظيفة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة باعداد تقرير دورى لعرضه علي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لاتخاذ مايلزم.

من جانب اخر قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنفيذ ورشة لتعليم اعمال السباكة الخفيفة للسيدات كوسيلة غير تقليدية لترشيد استهلاك مياه الشرب من خلال القضاء علي شكل من أشكال أهدار المياه.