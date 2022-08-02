سيناتور أمريكى: يجب مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ضد كل من يهدد أمننا القومى

أ.ش.أ

أكد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، أهمية مواصلة الولايات المتحدة والحلفاء جمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء عمليات مكافحة الإرهاب ضد كل من يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وذلك بعد إعلان مقتل زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهرى.

وأشاد مينديز في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، بالضربة التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظيم القاعدة بقتل زعيمها.

من جهته، وصف السيناتور الجمهوري عن ولاية إلينوي آدم كينزينجر، مقتل أيمن الظواهري بالفوز الأمريكي الكبير، وقال "إن مقتل الظواهري يجعل الأمريكيين أكثر أمنا، إلا أنه حذر من أن هذه العملية ليست نهاية التنظيم الإرهابي".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري، قتل في غارة جوية أمريكية، استهدفته في أفغانستان.