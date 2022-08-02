اليوم السابع
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سفير مصر فى تنزانيا يسلم دعوة الجانب التنزاني دعوة للمشاركة في COP27

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:42 م
سفير مصر فى تنزانيا يسلم دعوة الجانب التنزاني دعوة للمشاركة في COP27 وزيرة الخارجية التنزانية تستقبل السفير المصرى
كتب: أحمد جمعة

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استقبلت السفيرة "ليبراتا مولامولا" وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة، السفير "محمد جابر أبو الوفا"، سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا.

 

وقد سلم السفير المصري خلال اللقاء الدعوة لمشاركة تنزانيا في فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

 

وقد استعرض السفير خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر، والتي يأتي على رأسها موضوعات التكيُف مع تغير المناخ وحشد تمويل المناخ، موضحاً أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستعمل على تبني مقاربة شاملة ومحايدة بهدف خلق الأجواء المناسبة التي تتيح للأطراف المختلفة الوصول لتوافقات حول القضايا ذات الأولوية.

 

كما أكد السفير المصري على إيلاء مصر أهمية لشواغل وأولويات القارة الإفريقية إزاء موضوعات تغير المناخ وقضايا تمويل المناخ، وأهمية توفير الدعم للدول الإفريقية من جانب الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بما يلبي احتياجات القارة على صعيد التكيُف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

هذا، وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء نتائج الزيارة الهامة والناجحة التي قامت بها السيدة "سامية حسن" رئيسة تنزانيا للقاهرة خلال شهر نوفمبر 2021، وزيارة وزيرة الخارجية التنزانية للقاهرة في يونيو 2022، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء حرص مصر على تطوير وتعزيز مختلف مجالات التعاون مع تنزانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مستعرضاً فى هذا الصدد تطورات مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، وموقف الاستثمارات المصرية في تنزانيا وبرامج التعاون الفني والتقني والثقافي والتعليمي، مؤكداً دعم مصر للخطط التنموية للحكومة التنزانية، واهتمامها بتشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في تنزانيا في العديد من المجالات، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في الفعاليات التجارية والاستثمارية في تنزانيا، بما يعزز من علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

 

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية التنزانية حرص بلادها على دفع علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما، مثمنةً دور مصر الهام على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري في بلادها، والذي يعكس رغبة مصر الجادة في دعم جهود تنزانيا التنموية، كما نوهت "مولامولا" باهتمام بلادها بمؤتمر  COP 27 وحرصها على المشاركة في كافة فعالياته لطرح وجهة نظرها بشأن ملف تغير المناخ وتداعياته على تنزانيا.


اخبار مصر

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وزيره خارجيه تنزانيا

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cop27



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