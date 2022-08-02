رئيس جامعة قناة السويس يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد لكلية السياحة والفنادق

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتعيين كلاً من الدكتورة فاتن العليمى الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة بوسي محمد حسين الأستاذ بقسم الإرشاد السياحى وكيلاً لشئون التعليم والطلاب.

هذا وقد استقبلهما الدكتور ناصر مندور اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق لتسليمهما القرارات متمنياً لهما التوفيق والسداد فى المهام الموكله إليهما.

كان استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد أنور عبد الغنى يونس الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب، وذلك لتسليمه قرار تكليفه للقيام بعمل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

هذا وتمنى الدكتور ناصر مندور، للدكتور أحمد أنور التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليه مؤكداً أن قطاع التعليم والطلاب له أهمية خاصة فهو يهتم بصورة مباشرة بالطلاب وبالعملية التعليمية التى تقدم لهم وما يمارسونه من أنشطة وتنمية مهارات.



حضر مراسم تسليم القرار الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



يُذكر أن الدكتور أحمد أنور شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وهو عضو الاكاديمية الامريكية لطب وجراحة العيون، وعضو الجمعية الاوربية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار، ومحاضر جراحات تفتيت المياه البيضاء.