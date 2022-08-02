خريطة بأهم وأبرز المحاكمات المقرر نظرها والفصل فيها خلال شهر أغسطس الجارى

كتب - أحمد عبد الهادي

ينشر اليوم السابع قائمة كاملة بأهم القضايا المطروحة في ساحات المحاكم علي مستوي المحافظات الخاصة بشهر اغسطس الجاري، وفيما يلي أبرز المحاكمات المقرر نظرها وموعد الفصل فيها.

13 أغسطس محاكمة قتلة الإعلامية شيماء جمال.

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة حددت جلسة محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، لـ13 أغسطس.

28 أغسطس الحكم على ربة منزل وعشيقها لقتلهما زوج الأولى وزوجة الثاني.

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 28 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على سيدة العمرانية وعشيقها ، بعدما أحالت المحكمة أوراقهما لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، بتهمة القتل والتخلص من زوج المتهمة الأولى، وزوجة المتهم الثانى.

6 أغسطس محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص فى "الريف الأوروبى".

حددت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة جلسة إستئناف نظر محاكمة المتهم فى قضية "مذبحة الريف الأوروبي"، والمنعقدة بمحكمة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لجلسة 6 أغسطس.

6 أغسطس أولى جلسات قاتل زوجته حرقا بدمياط.

تشهد محكمة جنايات دمياط، يوم السادس من أغسطس القادم أولى جلسات المتهم بقتل زوجته بعد قيامه بإشعال النيران بجسدها بإحدى قري المحافظة.

6 أغسطس الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة إرهابية بالمحكمة الدستورية.

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية لجلسة 6 أغسطس للحكم.

15 أغسطس محاكمة 26 متهما بـ"أحداث رمسيس".

الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة حددت جلسة 15 اغسطس لإعادة إجراءات محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

16 أغسطس جنايات القاهرة تنظر محاكمة أم بتهمة ضرب طفلتها حتى الموت.

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها عمدا مع سبق الإصرار، بجلسة 16 أغسطس المقبل.

16 أغسطس محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية إلى ليبيا

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تحدد جلسة محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، بجلسة 16 أغسطس.

17 أغسطس محاكمة 8 متهمين بقضية كفن عين شمس بواقعة جديدة.

محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حددت موعد محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، لاتهامهم في قضية خطف شاب، بجلسة 17 أغسطس المقبل.

31 أغسطس محاكمة الطالب المتهم بسب "راشفورد" نجم مانشيستر يونايتد

محكمة المنصورة الاقتصادية تفصل في قضية سب طالب في كلية الطب وتوجيه عبارات عنصرية وقذف للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على تويتر، بجلسة 31 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

20 أغسطس محاكمة مستريح البيتكوين استولي علي 200 مليون.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بجلسة 20 أغسطس المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.

27 أغسطس محاكمة عهدى فضلى بتهمة الكسب غير المشروع

محكمة جنايات القاهرة ، قررت مد أجل الحكم على محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع، وأجلت نظر القضية لجلسة 27 أغسطس.