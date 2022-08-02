اليوم السابع
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تكليف الدكتور عادل غريب عميدا لكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:36 ص
تكليف الدكتور عادل غريب عميدا لكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور عادل ممدوح غريب
كتب: لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر، قرارا بتكليف الدكتور عادل ممدوح غريب ، أستاذ المحاسبة والمراجعة، ووكيل كلية التجارة بنين جامعة الأزهر، بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، للقيام بعمل عميد الكلية.

 

وتدرج عميد كلية التجارة الجديد في التعليم، وحصل على بكالوريوس التجارة، وبدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة التخصص الماجستير، ثم استكمل مشواره العلمي حتى حصل علي درجة الدكتوراه في المحاسبة، عين مدرسا بكلية التجارة، وبعد عدة سنوات رقي لدرجة أستاذ مساعد، ثم بعد ذلك رقي لدرجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية.

 

وعمل غريب أستاذا للمحاسبة والمراجعة ومحاسب قانوني وله العديد من المؤلفات في المحاسبة والمراجعة، وهو عضو لجنة  تقويم أداء البنوك الإسلامية في مصر عام 1997م.

 

شغل العديد من المناصب بجامعة الملك خالد فى المملكة العربية السعودية منها: رئاسة  العديد من لجان التطوير الاكاديمي والجودة ، مستشار الجامعة في المراجعة الداخلية وإدارة الاستثمار وحوكمة الشركات وتطوير المناهج والخطط المحاسبية.

 

عمل وكيلاً وعميداً بالكليات الاهلية بالمملكة العربية السعودية، كما عمل مدربا متعاونا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومحكم بمجلة الإدارة العامة بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية.

 

وشارك فى العديد من المؤتمرات والندوات وترأس البعض منها تقديم وإدارة  المنتدى الأول لمديري ادارات المراجعة الداخلية بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

حاصل على العديد من شهادة التكريم والجوائز التشجيعية في مجال التعليم والتعلم  في السعودية منها جائزة التميز في التعليم الإلكتروني وجائزة " اتقان العمل".

 

ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

 

 


الازهر الشريف

جامعة الازهر

كلية التجارة

تجارة الازهر



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