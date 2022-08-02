"تضامن المنوفية" تدعم زواج 160 عروس يتيمة فى المحافظة

انطلقت اليوم مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» لدعم زواج 160 فتاة يتيمة ضمن الفتيات اليتيمات في القرى الأكثر احتياجاً بقرى وعزب ونجوع ومدن محافظة المنوفية، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأكد امام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأوضح فوزى أن انطلاق مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» جاءت تأكيداً على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وفى اطار متصل افاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً، وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها .