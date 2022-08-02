تدريب صيفى لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، بمحافظة المنوفية التدريب الصيفى التطبيقى بالهيئات والكيانات المختلفة، تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تحت إشراف الدكتور محمود سالم عميد الكلية، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، ومتابعة الدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

حيث قام بعض الطلاب بالتدريب العملى التطبيقى الصيفى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وحرص الجامعة علي متابعة العملية التعليمية والتدريبية بصورة مستمرة ؛لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز فى التعليم التكنولوجى.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب ،بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.

تسعى الجامعة إلى تأهيل الطلاب، وإكسابهم المهارات والمعلومات التى تساعدهم ان يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى من خلال شركات رائدة فى التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات في ظل انطلاق الثورة الصناعية التى تشهدها البلاد.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الإستقبال والتعاون خلال التدريب لتحقيق اقصى استفادة للطلاب.