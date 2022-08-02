تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل عجوز لسرقتها بالإكراه فى حلوان

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سيدة عجوز لسرقتها بالإكراه.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل بعدما قتل سيدة عجوز خنقا فى حلوان، وتم نقل الجثة الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عجوز داخل منزل فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام عاطل بقتلها خنقا بعدما سرق حافظة نقودها ونقلت الجثة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.