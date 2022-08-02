"تجارة طنطا" تستقبل أطفال برنامج "جامعة الطفل" .. صور

الغربية - مصطفى عادل

شهدت كلية التجارة جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، زيارة وفد من أطفال برنامج "جامعة الطفل" ضمن مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل" المرحلة السادسة، والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، وذلك في إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشائها.

صرح الدكتور محمود ذكى، أن جامعة الطفل هي مشروع تعليمي إبداعي يهدف إلى التأهيل العلمي والمهاري الممنهج للأطفال، من خلال تدريبهم داخل المعامل والاحتكاك مع الأكاديميين وتوفير كافة الإمكانات لتنفيذ مختلف أنشطة جامعة الطفل في كافة كليات الجامعة، لاكتشاف الموهوبين واحتضان الأطفال المميزين ورعاية العقول المبدعة.

أشار الدكتور محمود سليم، إلى أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق أولوية غرس قيمة العلم في الأطفال، من خلال توفير بيئة حاضنة للموهوبين والمبتكرين ومساعدتهم على تنفيذ الأنشطة بشكل عملي وتطبيقي متميز، إيمانًا بأهمية دور جامعة الطفل المؤثر في تأهيل الأجيال الناشئة في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وعلى هامش أنشطة جامعة الطفل تفقد الدكتور محمود سليم مقر المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، مؤكداً أن المركز يقدم خدمات متميزة في مجالات التدريب المهاري والفني والتأهيل لسوق العمل مع ربط الطلاب والخريجين بأصحاب الاعمال، ويتم ذلك من خلال التعاون المشترك بين جامعة طنطا والجامعة الامريكية بالقاهرة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما قام نائب رئيس الجامعة بمتابعة اختبارات محو الأمية المنعقدة داخل مقر كلية التجارة بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار.

وافاد الدكتور هاني الشامي، أن الكلية قد استعدت بتجهيز استقبال حافل للأطفال وأولياء أمورهم وتقديم الهدايا العينية لهم، حيث تم استقبال 48 طفلا في الفئة العمرية من 9-11 سنة، كما تم إعداد برامج وأنشطة تدريبية للأطفال، وتنفيذ ورش عمل خاصة بمجال ريادة الأعمال لأطفال السنة التحضيرية الأولى، هذا إلى جانب ورش عمل أخرى للتعريف بالعصف الذهني والعصف الذهني العكسي.

وأفاد الدكتور عبد الله منسق عام جامعة الطفل بجامعة طنطا، أن اليوم تضمن زيارة الأطفال لمركز الحاسب الآلي، والمكتبة، ومعامل نظم معلومات الأعمال، ومركز الخدمة العامة، والمركز الجامعي للتطوير المهني، والقاعات المجهزة، والأماكن المتميزة بالكلية، كما تم تعريف الأطفال على أقسام كلية التجارة وفرص العمل المتنوعة لخريجي الكلية، مشيراً إلى التفاعل الكبير للأطفال مع الفعاليات والأنشطة التي قاموا بتنفيذها.

من جانبها، أضافت الدكتورة سارة مختار منسق جامعة الطفل بالكلية، أن برنامج "جامعة الطفل" يهدف إلى خلق أفكار جديدة للأطفال، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصيتهم واكتساب الخبرات والمعارف، لمساعدتهم على حل المشكلات لمواجهة التحديات المستقبلية المختلفة في المجال البحثي أو التطبيقي.

شارك في فعاليات اليوم الدكتور رمضان معن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر منسق جامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة سارة مختار منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية التجارة، وبعض من منسقي أنشطة جامعة الطفل بباقي كليات الجامعة.

أعرب الأطفال واولياء امورهم في نهاية فعاليات اليوم عن سعادتهم البالغة بزيارة الكلية وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خلال ورش العمل والأنشطة التي قاموا بتنفيذها.