بعد إيداع حيثيات "كتائب حلوان".. أسماء مسئولى اللجان النوعية الإخوانية

كتب إيهاب المهندس

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ 56 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ 52 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 34 آخرين، وبراءة 43 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

وخلال الحيثيات التى أودعتها المحكمة تحدثت عن دور اللجان النوعية التابعة للجماعة ودورها فى إشاعة الفوضى.

ونفاذاً لذلك تولي المتهمون أيمن أحمد عبد الغني حسنين، حسين زكي علي علي وشهرته الدكتور، محمود فواز محمود عبد الحليم عليان، محي الدين محمد محمود زايط، أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح، أحمد البيلي عبد الباري علي حركي أمير الرفاعي، يحيى السيد ابراهيم موسى "حركي باسم ناجح"، أحمد عبد البديع أبو المعاطي حسانين ، حسن محمد السيد عبد الخالق اللباد "حركي طايل"، أحمد محمد عبد الجواد عبد الله، هيثم زهدي جمال الدين عامر، أحمد محمد محمد محمد الصعيدي، راشد عبد الله محمد راشد، عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد وشهرته عبد الله الصاوي، أحمد كمال أحمد عبد الرحمن وشهرته أحمد الطويل، أيمن محمد عبد الباقي، محمود قدري عبده محمود أبو الدهب وشهرته كيمو مسئولية اللجان النوعية لجماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة.