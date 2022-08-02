المفوضية الأوروبية تدعم خطة ألمانية لاستثمار المليارات من أجل التدفئة

كتبت: هناء أبو العز

دعمت المفوضية الأوروبية خطة ألمانية يوم الثلاثاء، لاستثمار ما يقرب من 3 مليارات يورو فى مخطط للطاقة المتجددة لأنظمة تدفئة المناطق.

وقالت مارجريت فيستاجر ، نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، في بيان إن سلطة المنافسة ومقرها بروكسل، وافقت على الخطة باعتبارها خططًا للمساهمة في تخضير شبكات تدفئة المناطق في ألمانيا.

وبموجب الخطط ، على مدى السنوات الست المقبلة ، يمكن لمشغلي تدفئة المناطق الوصول إلى منح مباشرة لتصميم وبناء أنظمة جديدة مدعومة بما لا يقل عن 75 ٪ من مصادر الطاقة المتجددة أو النفايات.

وقالت اللجنة إن الدعم المالي يمتد أيضًا إلى الحد من انبعاثات الكربون في الأنظمة الحالية وكذلك توفير مصادر الحرارة المهدرة الناتجة في المنشآت الصناعية على سبيل المثال.

وتقوم أنظمة تدفئة المناطق بتسخين المباني من خلال توزيع المياه الساخنة من خلال أنابيب معزولة ويمكن تشغيلها بعدة طرق، على سبيل المثال بتوليد الكهرباء في محطات الطاقة.

ومن المتوقع أن يعمل المخطط على مستوى ألمانيا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقرب من 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون ، وفقًا للذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وقالت فيستاجر: بهذا الإجراء ، ستكون ألمانيا قادرة على زيادة حصة الطاقة المتجددة والحرارة المهدرة في قطاع التدفئة ، وبالتالي تقليل انبعاثاتها بشكل كبير.

ويغطي المخطط تكاليف دراسات الجدوى بنسبة تصل إلى 50٪ مع دعم المشغلين لإنشاء أنظمة تدفئة جديدة للمناطق تصل إلى 40٪ حيث تكون الخطط مؤهلة للحصول على الدعم.