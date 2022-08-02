القبض على شخص بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت مدرسة تبلغ من العمر 58 سنة مصرعها على يد زوجها الذى قام بالتعدى عليها باستخدام "بلطة" أعلى سطح المنزل، مما نتج عنه إصابتها بجرح قطعى بالرقبة، بعد أن تعدت عليه الزوجه بنفس الأداة، مما نتج عنه إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين زوج وزوجه بدائرة القسم تعدى كل طرف فيهما على الاخر مما نتج عنه وفاة الزوج وإصابة الزوجة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة قسم أول سوهاج وتبين أنها بين كل من طرف أول زينب ص خ م 58 سنة مدرسة مصابة بجرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحيه اليمني، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.



وبين طرف ثان زوجها صبحي ر م م 67 سنة موجه بالمعاش مصاباً بجرح قطعي بكف اليد اليسري، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، والطرفان يقيمان بذات الناحية.



وبسؤال ابنتهما نور الهدي ص ر م 29 سنة حاصلة علي ليسانس وتقيم بذات الناحية، أكدت حدوث مشادة كلامية بين والديها تطورت لمشاجره أثناء وجودهما بسطح منزلهما، حيث قامت الزوجه بضرب زوجها ببلطة كانت موجودة بأعلي السطح محدثة إصابته فقام باستخلاصها من يدها والتعدي عليها محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

