القبض على المتهمين بالتشاجر ببنادق آلية فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعى (الأمن العام - الأمن المركزى) وتم إحكام السيطرة على الواقعة وضبط طرفيها وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة.

وباستكمال الفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص) بحوزتهم (4 بنادق آلية) ، طرف ثان (4 أشخاص)، وبحوزتهم (4 بنادق آلية) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث اية إصابات بسبب خلافات سابقة على أولوية المرور بطريق أمام منازل الطرف الثانى.

وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.