"العليا لاختبارات القدرات": دليل الطلاب يتضمن نماذج استرشادية للامتحانات

أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة وضعت فى دليل الطلاب لاختبارات القدرات نماذج استرشادية لاختبارات القدرات يمكن للطلاب الرجوع إليه للوقوف على شكل الاختبار وفقا للقطاع والتخصص الذى يؤدى فى الامتحان، مشيرا إلى إتاحة هذا الدليل على موقع التنسيق الإلكترونى وموقع المجلس الأعلى للجامعات.
وكان الدكتور الدكتور سيد قنديل أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات حيث يتمكن الطلاب من عمل سكان عليه لتوفير دليل اختبارات القدرات إلكترونيا أمام الطلاب .
وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح أمس الإثنين، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 145 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.
وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
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