اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022..

"العليا لاختبارات القدرات": دليل الطلاب يتضمن نماذج استرشادية للامتحانات

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:00 ص
"العليا لاختبارات القدرات": دليل الطلاب يتضمن نماذج استرشادية للامتحانات الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة وضعت فى دليل الطلاب لاختبارات القدرات نماذج استرشادية لاختبارات القدرات يمكن للطلاب الرجوع إليه للوقوف على شكل الاختبار وفقا للقطاع والتخصص الذى يؤدى فى الامتحان، مشيرا إلى إتاحة هذا الدليل على موقع التنسيق الإلكترونى وموقع المجلس الأعلى للجامعات.
 
وكان الدكتور الدكتور سيد قنديل أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات حيث يتمكن الطلاب من عمل سكان عليه لتوفير دليل اختبارات القدرات إلكترونيا أمام الطلاب .
 
وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن  صباح أمس الإثنين، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 145 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022–  2023.
 
وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.
 

 


التعليم العالى

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

اخبار مصر

مكتب التنسيق

موقع التنسيق الالكترونى

اختبارات القدرات



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. 145 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:23 م

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:15 م

تنسيق الجامعات 2022.. كيف يتم تصحيح اختبارات القدرات؟ وهل تتم دون تدخل بشرى؟

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:57 ص

تنسيق الجامعات 2022.. مرحلة خاصة لتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. ما مصير الطالب المتغيب عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

الأحد، 31 يوليه 2022 12:19 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة