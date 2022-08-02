السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى فى الشرقية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بحظيرة مواشى بقرية سنهوا دائرة مركز منيا القمح، وتبين أنها خالية المواشى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية سنهوا دائرة مركز شرطة منيا القمح، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء وتبين من الفحص نشوب حريق بحظيرة مواشي خالية مكونة من 3 غرف ، وأن الحريق نشب بسطح الحظيرة، وتم السيطرة على الحريق واخماده، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وفى سياق متصل، اندلع ماس كهربائي بعامود إنارة بمنطقة النحال، دائرة قسم أول الزقازيق، وأبلغ الأهالى الحماية المدنية التى انتقلت على الفور وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتبين قيام رجال الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن العامود وجارى أعمال الصيانة به.
السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى فى الشرقية دون إصاباتالثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:24 ص
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بحظيرة مواشى بقرية سنهوا دائرة مركز منيا القمح، وتبين أنها خالية المواشى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
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