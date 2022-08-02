السجن 3 سنوات لمحامى انتحل صفة مستشار لإنهاء إجراءات قطعة أرض بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ف.م.ال" ومصادرة المحررات المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15149 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي "كارنيه هيئة قضائية" للنصب على المجني عليه "ط.ا.ه ".



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بأن المجني عليه " ط.ا.خ " تاجر أخشاب تعرف علي المتهم " ف.م.ال " محامي عن طريق أحد السماسرة والذي أخبره بأن يعمل مستشار بإحدي الهيئات القضائية ويدعي " ف.م.ال " وأنه مستعد للتوسط له بشأن إنشاء مشروع تجاري علي أرض تتيع هيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة المعمورة، حيث قام بتأجير المشروع كحق انتفاع وطلب منه ملبغ ثلاثمائة ألف جنيه مقابل تجهيز مستندات سوابق أعمال مماثلة من وزارة السياحة وجهات أخرى واستطاع الحصول علي ذلك المبلغ وقام بالتوقيع على إيصال أمانة بالاسم الذي ينتحله وهو مستشار بهيئة قضائية، وبعد ذلك لم يوفي بالاتفاق بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين أنه كان ينتحل صفة مستشار، وأنه سبق حبسه في قضية تزوير من قبل، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.